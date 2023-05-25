Sinan Oğan: Çoğu şeyi içine atıyorum bazen

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, duygusal bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan hüzünlü bir müzikle, “Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var” paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, Instagram hesabından duygusal fon müzik ve özlü sözlerle bir hikaye (story) paylaştı.

Kendi fotoğrafının olduğu videoda hüzünlü fon müziği ve özlü sözler kullanan Oğan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.