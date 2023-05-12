Sinan Oğan: İnce’ye itibar suikastı yapıldı

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, “Sayın İnce’nin bu son yaşadıklarına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Maalesef ki birtakım sahte girişimlerle Sayın İnce’ye bir itibar suikastı yapıldı” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin bugün en önemli sorununun ne olduğu sorusuna Ogan, “Adalettir. Ben şimdi adaleti sağlamadan ‘Ekonomide şunu yapacağım, Merkez Bankası başkanını değiştireceğim.’ hepsi hikaye. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Önce adaleti sağlayacağız bu ülkede.” yanıtını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Oğan, şunları söyledi:

“Sayın İnce’nin bu son yaşadıklarına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Kendisine geçmiş olsun. Maalesef ki birtakım sahte girişimlerle Sayın İnce’ye bir itibar suikastı yapıldı. Bu Türk siyasetinde hiç de görmek istemediğimiz, Türk siyasetinden artık defetmeye hepimizin uğraş verdiği bu tür operasyonlar maalesef ki Sayın İnce’nin başına geldi. İnce’nin bu bir sağlık sorunu yaşamasına da sebep oldu. O açıdan Sayın İnce’ye ben geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.”

Oğan, bu tür metotları reddettiğini, kınadığını belirterek, Türk siyasetinden artık bu tür metotların temizlenip atılması gerektiğini vurguladı.

Muharrem İnce’yle yaklaşık 6 ay önce bir görüşme yaptığını ve “Bir ittifak kuralım içinde Memleket Partisi de olsun.” teklifi yaptığını kaydeden Oğan, “Ben aslında bir ittifak kurmak için bir senedir uğraşıyordum ve Zafer Partisi’nin, Memleket Partisi hepsinin bu işin içinde olmasını ve benim de ortak cumhurbaşkanı adayı olmam yönünde bir çalışma yürütüyorduk. O zaman Sayın İnce şunu demişti; ‘Kabul ancak bana şunu ispat ederseniz olurum. Benden bir oy fazla alacağınızı ortaya koyabilir, beni ikna edebilirseniz ben aday olmam, sizin aday olmanızı desteklerim.’ demişti.” diye konuştu.

Kendisinin de İnce’ye, daha çok CHP tabanına dönük bir siyasetçi olduğunu, CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğini ifade ettiğini belirten Oğan, “Nitekim CHP de Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdi. Oysa benim hitap ettiğim oy tabanında bir adayın olmadığını, yani ne MHP tabanında MHP’yi temsil eden bir aday var ne İYİ Parti tabanında İYİ Parti’yi temsil eden bir aday var ne de dışarıdaki küskün Türk milliyetçilerini temsil eden bir aday yok. O sebeple de bizim oyumuz doğal olarak daha fazla olacaktır demiştim. Nitekim bu noktaya geldik. Süreç içerisinde Sayın İnce’nin oyları düşerken bizim oylarımız kademeli olarak artmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

“Sayın İnce’nin oy tabanının ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim”

Muharrem İnce’nin oylarının kime gideceğine yönelik soru üzerine Ogan, İnce’nin taraftarlarının daha çok genç, damardan CHP’li seçmen olmayan, CHP’ye duygusal bir bağ ile bağlanmayan seçmen kitlesi olduğunu kaydetti.

Oğan, “Sayın İnce’nin seçmen tabanının bizim profilimize yani milliyetçi, Atatürkçü bir aday profiline rahatlıkla oy verebileceğini, dolayısıyla da istisnaları dışarıda tutmak kaydıyla Sayın İnce’nin oy tabanının ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim.” dedi.

Sosyal medyada “Sinan Oğan’da çekilecek” yönünde iddialar bulunduğu ve çekilme niyeti olup olmadığı sorulan Oğan, kendisinin birilerinin yedek adayı olmadığını, iddialı bir aday olduğunu söyledi.

Sinan Oğan’ın Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin oyunu alan bir aday olduğunu dile getiren Oğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’de sol ve sosyal demokratların yüzde 25’lik oy tabanı var. Yani böyle zorlayalım hadi 5 de biz koyalım üzerine. 30 olur. 31, 32 olmaz ki. Türkiye’de Sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar ‘Ben Türk milliyetçisiyim.’ desin. Hatta bizim o en önemli Başbuğ Alparslan Türkeş’ten gelen 12 Eylül öncesinde bütün böyle her yere yazdığımız ‘Ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türklük için’ sloganımızı istediği kadar kullansın. Yani bunlar olacak işler değil. Sayın Kılıçdaroğlu solun ötesinde Türk milliyetçilerinin oyunu falan beklemesin. Onu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçileri üzerine hesap yapmasın. Sayın Bahçeli istediği kadar söylesin. Aday belli karar net. Türk milliyetçilerinin, MHP içerisindeki Türk milliyetçilerinin Sayın Erdoğan’a da gitmeyeceğini ben size söyleyebilirim.”

Birçok şeyi kendisinin yaptığını ve kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını kaydeden Oğan, “Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesinler. Söyleyeyim. Yani öyle bir şey asla yok” ifadelerini kullandı.

“Ben ikinci tura kalacağım iddiasındayım”

Sinan Oğan, “İkinci turda Cumhur İttifakı çatısı altına geçme gibi bir durum olabilir mi? sorusunu ise, “Şimdi ikinci turda benim Cumhur İttifakı’na veya Millet İttifakı’na geçme ihtimalimi ben şimdi burada konuşursam bana niye oy versin insanlar? Yani ben tavşan aday mıyım ki o zaman bana oy versin. Ben iddialı adayım. Ben niye şu an kendi ayağıma sıkayım? Şuna mı geçeceğim, buna mı geçeceğim? Hiçbirine geçmeyeceğim. Ben ikinci tura kalacağım iddiasındayım.” şeklinde yanıtladı.

Seçim güvenliğine yönelik soru üzerine Ogan, bu seçimlerde birilerinin bir çatışma çıkarma ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye’de bir kargaşa yaratılmaya çalışıldığı kanaatinde olduğunu aktaran Oğan, “Türkiye’de sükunetle bir seçime gitmemizi istemeyen kesimler var. Bizim otobüsümüze yapılan saldırı da bu çerçevedeydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na saldırı yapılıyor. Diyarbakır Silvan’da Sinan Oğan’a saldırı yapılıyor. Hani bizi de böyle genelde zıt gösterirler. Bunlar tesadüf değil. Bunların tesadüf olduğu kanaatinde değilim.” değerlendirmesinde bulundu.