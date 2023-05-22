Sinan Oğan: Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aynı kararda olmak zorunda olmadığını belirtti.

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerin ilk turunda yüzde 5,17 oranında oy alan ve ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, “Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil” dedi. Oğan, karar verirken hangi ölçüye göre hareket edeceğine ilişkin soruya, “Gelecekte Türkiye’yi yönetme ve bir krize sokup sokmama, ülkenin bu seçimi kazasız belasız atlatıp atlatamaması, sonrasında yönetim krizinin oluşup oluşmaması” yanıtını verdi.

Bugün, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’dan hangisini destekleyeceğini açıklayacak olan Oğan, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

“Aynı düşünmek zorunda değiliz”

Oğan, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüş farklılığı yaşadıklarına ilişkin iddialar üzerine, “Ümit Bey’le tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit Bey’le değil, diğer arkadaşlarla da… Ümit Bey’le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok” dedi.

Görüşmelerde ne teklif edildi?

Oğan, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“İkisine de ‘sizden şunu istiyorum’ diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla, ‘şunu aldık, şunu verin’ olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok.”

“Özdağ’ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan’ı destekleyeceğiniz doğru mu?”

Oğan, “Özdağ’ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan’ı destekleyeceğiniz doğru mu” sorusu üzerine de, “Ne benim ne Ümit Bey’in kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok” dedi.