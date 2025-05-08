Haberler

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Halı Sahayı Ziyaret Etti

HALISAHADA İNCELEMELER YAPILDI

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, halısahadaki yenileme çalışmalarını yerinde incelemek için ilgili yetkililerle bir araya geldi. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yürütülen spor altyapı çalışmaları çerçevesinde, Kaymakam Aslan, Sinanpaşa Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı halı sahayı ziyaret etti.

SPORUN YAYGINLAŞMASI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALAR

Kaymakam Aslan, burada İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Arık’tan tesis hakkında bilgi aldı. Sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin daha iyi imkânlarda spor yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, sahada devam eden yenileme işlemlerini inceledi. Çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kaymakam Aslan, ziyaretin saha alanının gezilmesi ve teknik detayların değerlendirilmesiyle tamamlandığını belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Yolcu Otobüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde park halindeki bir şehirler arası otobüs yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Haberler

Leyla Ş. Bıçakla Yaralandı, Hastaneye Gitti

Burdur'da 20 yaşındaki Leyla Ş., sokakta bıçakla karın bölgesinden yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın için polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.