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Sinanpaşa Kaymakamı İnceleme Yaptı

SİNANPAŞA KAYMAKAMI YENİLEME ÇALIŞMALARINI INCELEDİ

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, halısahada yapılan yenileme çalışmaları sırasında incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı. Afyonkarahisar Sinanpaşa’da, ilçe genelinde gerçekleştirilen spor altyapı çalışmalarını yerinde gözlemlemeye devam eden Kaymakam Aslan, özellikle yenileme sürecinin yakın takipçisi. Halı saha yenileme çalışmalarının son aşamalarında olan Sinanpaşa Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait tesis için İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Arık’tan açıklamalar aldı.

Kaymakam Aslan, gençlerin spor yapması için daha iyi olanaklar sunan bu çalışmaların önemine değindi. Spor etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi için atılan adımların değerli olduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda, saha alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip emeği geçen tüm personellere teşekkür etti. Ziyaret, saha gezisi ve teknik detayların değerlendirilmesiyle sona erdi.

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