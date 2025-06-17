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Sinanpaşa Vergi Dairesi Açıldı

YENİ VERGİ DAİRESİ HİZMETE GİRDİ

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde Vergi Dairesi, düzenlenen bir törenle hizmet vermeye başladı. Törene Kaymakam Emrah Aslan, Afyonkarahisar Defterdarı İbrahim Gündüz ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Cengiz Şirin’in yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kurum amirleri de katıldı.

İLÇENİN EKONOMİK GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

Yeni açılan Sinanpaşa Vergi Dairesi, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Daire, vergi hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak vatandaşlara yerinde hizmet veriyor. Açılışta konuşan yetkililer, yeni vergi dairesinin ilçe için kayda değer bir kazanım olduğunu söyleyerek, bu hizmetin halkın faydasına olacağını vurguladı.

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