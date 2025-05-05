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Sinanpaşa Zafer Gençlik, Anadolu Rangers

MÜSABAKA KARŞILAŞMASI

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen 2. Lig Korumalı Futbol müsabakasında Sinanpaşa Zafer Gençlik ve Spor Kulübü ile Anadolu Rangers karşı karşıya geldi. Karşılaşma oldukça yoğun bir rekabete ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, “Amerikan futbolunun yaygınlaşması, gençlerimizin farklı branşlarla tanışması açısından çok önemli. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum,” dedi. Kasapoğlu, sporun gençler üzerindeki disiplin ve takım ruhu gibi kazanımları pekiştirdiğine de vurgu yaptı.

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