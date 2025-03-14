Şinasi Yurtseven’in Vefatı Yasa Boğdu

ÜNLÜ OYUNCUNUN VEFATI SANAT DÜNYASINI SARSTI

Geniş Aile, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi popüler yapımlarda yer alan 51 yaşındaki Şinasi Yurtseven’in ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Yurtseven’in vefatıyla ilgili haber, sosyal medya aracılığıyla annesine ulaştı. Annesinin, oğlunun hastalığı ve ölümüne dair bilgi sahibi olmaması ve durumu Zafer Algöz’ün paylaşımı sayesinde öğrenmesi, herkesi etkiledi. Yurtseven’in sağlık durumu sadece eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel tedbirler alındığı ve hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi.

HASTALIK GİZLİ TUTULDU, HABER SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİLDİ

Yurtseven’in annesi, oğlunun vefatını bu şekilde öğrendi. Zafer Algöz, Yurtseven’in ölümünü duyurduktan sonra gelen tepkilere yanıt olarak sosyal medya paylaşımını kısa süre içinde sildi. Birsen Altuntaş’a konuşan Algöz, “Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm.” diyerek durumu açıkladı.

16 Temmuz 1973’te Erzincan’da dünyaya gelen Yurtseven, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Televizyon kariyerine “Başka İstanbul Yok”, “Hemşerim” ve “Küçük İbo” dizilerinde oynayarak adım atan Yurtseven, “Yılan Hikayesi”, “Kınalı Kar”, “Alacakaranlık”, “Avrupa Yakası”, “Yabancı Damat”, “Bir Bulut Olsam”, “Sen de Gitme”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi birçok sevilen dizide de rol aldı. Sinemaya 2003 yılında “Yazı Tura” filmindeki “Basri” karakteriyle giriş yapan Yurtseven, 2011’de “Çalgı Çengi” filminde nakliyatçı rolünü ve 2013’te “Düğün Dernek” filminde “Yılmaz” karakterini canlandırdı.