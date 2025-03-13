Şinasi Yurtsever 51 Yaşında Hayatını Kaybetti

ŞİNASI YURTSEVER’DEN ÜZEN HABER

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’den sanat dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Sanatçı, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Şinasi Yurtsever’in evli olup olmadığı ve çocuğunun olup olmadığı merak ediliyor.

TV DİZİLERİ İLE TANINDI

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisindeki Selçuk karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok popüler televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteri ile sinemaya adım attı. Sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde de yer aldı.

SON DÖNEM PROJELERİ

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı karakterini canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı rolü ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakteri ile seyircinin beğenisini kazandı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakterini oynadı ve Düğün Dernek 2 filminde de görev aldı. Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde hayata veda etti. 2016 yılında Ferihan Kaya ile dünyaevine girdi.