Şinasi Yurtsever 51 Yaşında Vefat Etti

Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü?

DOĞUM VE KİŞİSEL BİLGİLER

16 Temmuz 1973’te Erzincan, Türkiye’de dünyaya geldi ve 51 yaşında vefat etti. Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle tanınmaya başladı.

Daha sonra Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok önemli televizyon dizisinde yer aldı.

SİNEMA HAYATI

2003 yılında Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk kez sinema deneyimi yaşadı. Sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi sinema projelerinde yer aldı.

SON DÖNEM PROJELERİ

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı olarak rol aldı. 2012’de başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterine hayat verdi. Ayrıca 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de yer aldı.

13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.