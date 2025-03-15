Şinasi Yurtsever’e Veda Töreni Düzenlendi

OYUNCU ŞİNANİ YURTSEVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törende aralarında Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci ve Bora Akkaş gibi ünlü isimler de yer aldı.

FERİHA YURTSEVER’İN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Şinasi Yurtsever’in 18 yıllık eşi Feriha Yurtsever, anma töreni sırasında taziye mesajlarını alırken gözyaşlarını tutamadı. Yurtsever, son paylaşımında “onsuz bir hayatı düşünemiyorum” ifadelerini kullandı. Törende yaşadığı duygusal anlar kaydedildi. Onur Buldu, törende yaptığı konuşmasında, “Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz” diyerek dostuna veda etti.

DUYGU YÜKLÜ ANILAR VE HATIRALAR

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, “Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Hep neşeli bir hikaye anlatırdı” dedi. Sarp Apak ise “İyi ki vardın. Seni seviyorum Şinasi” diyerek duygularını paylaştı. Selçuk Aydemir, “Bence Şinasi’yi en iyi anlatan cümle, hepimizin bir Şinasi’si var” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Ahmet Kural, kendisiyle ilk olarak 2006 yılında tanıştığını belirterek, “Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

DUYGUSAL ANLAR VE CENAZE TÖRENİ

Ayakta durmakta zorlanan Yurtsever’in annesi, gözyaşlarını tutarak Onur Buldu’nun ellerini tuttu. Acılı anne Güler Yurtsever, “Yavrum” diyerek feryat etti. Konuşmaların ardından Güler Yurtsever, oğlu Şinasi Yurtsever’in fotografını öperek tabutuna sarılıp ağladı. Şinasi Yurtsever, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.