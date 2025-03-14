Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

ŞİNASI YURTSEVER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle hatırlanan Şinasi Yurtsever, hayranlarına üzüntü yaşattı. 51 yaşındaki oyuncu, mide kanseriyle yürüttüğü mücadeleyi kaybetti. Yurtsever, Yabancı Damat, Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi birçok projede yer almıştı.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Geçtiğimiz yıl, eşi Ferihan Yurtsever ile evlilik yıl dönümünü “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım” notuyla kutlamıştı. Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı bir fotoğrafı “Güzel Dostluklar” mesajıyla paylaşmıştı.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Ünlü oyuncunun vefatı, sevenlerini derin bir yasa boğdu. Cenaze programı, Yurtsever’in eşi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yayınlanan mesajda; “Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20’de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir” ifadeleri yer aldı.

TAZİYE MESAJLARI

Birçok ünlü isim, Şinasi Yurtsever için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı. Ancak, Kardeş Payı dizisinde birlikte yer alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in herhangi bir paylaşımda bulunmamış olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, “Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” şeklinde ifade etti.