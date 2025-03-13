Şinasi Yurtsever’in Eşi Ferihan Kaya Kimdir?

ŞİNASİ YURTSEVER’İN HAYATI

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi popüler projelerde yer alan ve bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Şinasi Yurtsever (51), yaşamını yitirdi. 2006 yılında hayatını Ferihan Kaya ile birleştiren Yurtsever, 18 yıl boyunca sevgi dolu bir evlilik sürdürdü.

EŞİ FERİHAN KAYA KİMDİR?

Geçmiş yıllarda yaptığı bir paylaşımda, eşine olan sevgisini şu sözlerle aktardı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

Şinasi Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Daha sonra Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

SİNEMA KARİYERİ

2003 yılında Yazı Tura filminde Basri karakteriyle sinema dünyasına adım atan Yurtsever, Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı filmlerde de yer aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü, 2012 yılında ise İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakterini canlandırdı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterine hayat veren sanatçı, 2014 yılında Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.