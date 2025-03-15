Şinasi Yurtsever’in Esprileri Yeniden Gündemde

ŞİNAYİ YURTSEVER’İN HAYATINI KAYBETMESİ SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Ünlü aktör Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yurtsever’in ani ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Yurtsever’in 7 yıl önce Doğa Rutkay’ın sunduğu bir programa konuk olduğu anlar, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

SON FİLMİMİZ Mİ?

Ünlü oyuncunun programda ölümle ilgili yaptığı şakalar, izleyenleri duygulandırdı. 18 Aralık 2017’de katıldığı programda Yurtsever, esprili ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicilerin yüzünde hem hüzün hem de bir gülümseme bıraktı. Programa katıldığı sırada, projeleri konuşulurken Doğa Rutkay’ın “Son filmin” diyerek gaf yaptığı anlar dikkat çekiyor. Yurtsever, bu duruma esprili bir yanıt vererek, “Son filmin derken, ölüyor muyum? Böyle sanki bir haber veriyormuş gibi,” ifadesini kullanıyor.

PROGRAMDAKİ ESPRİLERİ HATIRLADI

Yurtsever’in esprili yaklaşımı devam ediyor ve “En son Doğa Rutkay’ın programına katıldı. Rahmetli Şinasi Yurtsever orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüleri kullanacaklar,” dediği anlar da izleyenlerin aklında kalıyor. Bu sözleri, onun yaşam dolu mizacı ve eğlenceli kişiliğini bir kez daha hatırlatıyor.