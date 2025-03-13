Şinasi Yurtsever Kimdir? Hayatı ve Projeleri

ŞİNASI YURTSEVER’İN HAYATINA VEDA

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi tanınmış projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), yaşamına son verdi. Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyor ve bu zorlu hastalığın etkileriyle hayatını kaybetti.

DİZİLER VE FİLM KİMLİĞİ

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisindeki Selçuk karakteri ile tanınmaya başladı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi çeşitli televizyon dizilerinde roller aldı. Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle sinemada ilk deneyimini yaşadı. Daha sonra Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde de sahne aldı.

ÖNE ÇIKAN PROJELERİ

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 senesinde başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz olarak izleyiciyle buluştu. 2014 yılında ekrana gelen Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Sanat hayatında birçok önemli projede yer alan Yurtsever’in çalışmaları, izleyicilerinde derin izler bıraktı. 2024 yılı itibarıyla Tezgah, İyi Bir Aile Değiliz ve Efsane gibi projelerde yer almayı sürdürdü. 2023 yılında ise Üçlü Pürüz ve Organizasyon Bizim İşimiz gibi yapımlarda yer aldı. 2022’de Gizli Saklı, 2020’de Tutunamayanlar ve 2019’da Dengi Dengine gibi çeşitli projelerde de oyunculuk yaptı.