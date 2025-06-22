Sınav Adayları Okullarına Geldi

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Sakarya, Düzce ve Kocaeli’de üniversite adayı gençler, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) katıldı. Sakarya’da, sabah saatlerinden itibaren sınav yerlerine gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü yapmasının ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği üst aramasıyla okula alındı. Sınav binalarının önünde bekleyen aileler, çocukları için dua ederken bazı öğrencilerin son anda koşarak binaya girişi dikkat çekti.

AİLELERİN HEYECANI DÜZCE’DE GÖRÜLDÜ

Düzce’de bazı adaylar, sınav merkezlerine aileleriyle birlikte geldi. Kimlik kontrolünün ardından salonlara alınan adaylar, ailelerinin heyecanlı bekleyişiyle karşılaştı. Aileler, çocuklarının sınav sonucunu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Kocaeli’DE SINAV HAZIRLIKLARI YAPILDI

Kocaeli Üniversitesi Anıttepe Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sınava girecek adaylar, gerekli kimlik ve giriş belgeleriyle sınav binasına girişlerini gerçekleştirdi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından sınava katılan adayların yakınları, sınav süresince bina dışında, çevredeki park ve meydanlarda beklemeye devam etti. Ayrıca, polis ekipleri, sınav nedeniyle kent genelinde trafik tedbirlerini artırdı.