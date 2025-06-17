Sınav Kaygısı Öğrencilerin Sağlığını Olumsuz Etkiler

SINAV KAYGISI VE ETKİLERİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuz Peker, sınav kaygısının öğrencilerin akademik başarılarını ve genel sağlıklarını olumsuz etkileyebildiğini söylüyor. “Kıyaslama yapmak, sınavı sürekli hatırlatmak, korku veya tehdit içeren söylemlerde bulunmak ya da çocuğun kaygısını görmezden gelmek gibi tutumlar süreci olumsuz etkileyebilir” diyor. Dr. Peker, sınav kaygısının doğru yaklaşımlar, düzenli çalışma ve gerektiğinde profesyonel destekle kontrol altına alınabileceğini belirterek, böylece hem öğrencilerin hem de ailelerin bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebileceklerini ifade ediyor.

KAYGILARIN BELİRTİLERİ VE BULUŞULAN YOLLAR

Sınav kaygısının, öğrencilerin sınav öncesindeki veya sırasında yaşadığı yoğun endişe, korku ve huzursuzluk durumu olduğunu vurgulayan Dr. Peker, kaygının fiziksel, zihinsel ve duygusal belirtilerle kendini gösterebildiğini ifade ediyor. Kalp çarpıntısı, mide bulantısı, terleme, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi fiziksel semptomların yanı sıra dikkat dağınıklığı ve başarısızlık korkusu gibi zihinsel belirtiler yaşanabileceğini söylüyor. Huzursuzluk, öfke ve ağlama isteği gibi duygusal tepkilerin de görülebileceğine dikkat çekiyor. Öğrencilerin gerçekçi hedefler belirlemesi ve düzenli bir şekilde çalışmasının önemini vurguluyor.

RAHATLATICI YAKLAŞIMLAR VE AİLE DESTEĞİ

Nefes ve gevşeme egzersizlerinin bedeni ve zihni rahatlattığını belirten Dr. Peker, olumsuz düşüncelerle başa çıkmak için olumlu düşünceler geliştirilmesinin faydalı olacağını kaydediyor. Deneme sınavlarının sınav atmosferine alışmak açısından önem taşıdığını vurguluyor. Uyku düzeni, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin sınav başarısında etkili faktörler olduğuna dikkat çekiyor. Sınav öncesindeki son günün yoğun çalışma temposuyla geçirilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Peker, bu zamanın genel tekrar ve rahatlatıcı aktivitelerle değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

SINAV GÜNÜ VE AİLELERİN ROLÜ

Sınav sabahı erken kalkılması, hafif bir kahvaltı yapılması ve sınav yerine zamanında ulaşılması gerektiğini vurgulayan Dr. Peker, ebeveynlerin çocuklarının duygularını küçümsememesi ve güven duygusunu hissettirmesi gerektiğini söylüyor. Sınav sürecinin sadece sonuç odaklı değil, gösterilen emek üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ev ortamının sakin ve destekleyici olmasının, çocuğun kaygı düzeyini azaltacağını belirtiyor. Kıyaslama yapmak, sınavı sürekli hatırlatmak ve çocuğun kaygısını görmezden gelmek gibi tutumların süreci olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Dr. Peker, sınav kaygısının yönetilebilir olduğunu ve bu dönemin aileler ve öğrenciler için sağlıklı bir şekilde geçebileceğini belirtiyor.