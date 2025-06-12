Sınav Kaygısını Yönetmek İçin Önemli Bilgiler

UNİVERSİTE VE LİSE GİRİŞ SINAVLARINA YAKINLAŞILDIĞI İÇİN KAYGI ARTIYOR

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, yaklaşan üniversite ve lise giriş sınavlarının öğrencilerde yarattığı kaygıya dikkat çekiyor. Sınav stresinin yalnızca psikolojik bir durum olmadığını, aynı zamanda akademik performansı doğrudan etkileyen önemli bir konu olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Beyazyürek, “Sınav kaygısı, bilgi ve becerinin sınav sırasında etkili bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir. Bu nedenle kaygıyı tanımak, anlamak ve yönetmek son derece önemlidir” diyor.

KAYGI BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

Prof. Dr. Beyazyürek, kaygının bedensel, duygusal ve zihinsel olarak yoğun bir uyarılma hali olduğunu vurgulayarak, sınav kaygısının bu uyarılmanın sınav döneminde yoğun şekilde hissedilmesiyle ortaya çıktığını ifade ediyor. “Kaygı kimi zaman sınava sıkı hazırlanmayı, motive olmayı, başarı konusunda istekli olmayı sağlarken, yoğunlaştıkça olumsuz belirtiler ve sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sınav kaygısının belirtileri arasında öğrenilen bilgiyi aktaramama, okuduğunu anlayamama, düşünceyi organize etmede güçlük, dikkat azalması, odaklanma güçlüğü, kalp çarpıntısı, kas gerginliği, mide bulantısı, hızlı solunum, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma gibi fiziksel belirtiler ile sinirlilik, karamsarlık, çaresizlik ve korku gibi duygusal bozulmalar dikkat çekmektedir” diyor.

SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Sınav kaygısıyla baş etmenin yalnızca bireysel tutumlarla değil, çevresel faktörlerle de ilgili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Beyazyürek, “Öncelikle olumsuz düşünce kalıplarını tanımak ve değiştirmek gerekir. Sınav, hayatın tek belirleyicisi değildir. ‘Hayatta başarılı ve mutlu olmak için sınavı kazanmaktan başka çarem yok’, ‘Mutlaka kazanmalıyım’ gibi katı düşünceler kaygıyı tetikler.” diyor. Kaygıyı yönetmenin temel yolları arasında zamanı verimli kullanmak, planlı çalışmak, olumlu düşünme alışkanlığını geliştirmek ve gevşeme tekniklerine başvurmak yer alıyor. Ayrıca düzenli uyku, dengeli beslenme ve keyifli etkinliklere zaman ayırmanın kaygı seviyesini düşürdüğünü ekliyor.

AİLELERİN ROLÜ VE TAVSİYELER

Ailelerin tutumlarının sınav kaygısında etkili bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Beyazyürek, aileler için tavsiyelerde bulunuyor: “Aileler çocuklarına destekleyici bir tutumla yaklaşmalı; yüksek ve sürekli başarı beklentisinden kaçınmalıdır. Olumsuz eleştirilerden, suçlamalardan ve başkalarıyla kıyaslamalardan uzak durmak son derece önemlidir. Kaygı ile başa çıkmak için çevreden ve uzmanlardan destek almak oldukça faydalıdır.”

Prof. Dr. Beyazyürek, sınav kaygısını yönetme yöntemlerini üç aşamada şu şekilde sıralıyor: Sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası. Sınav öncesinde çalışmayı son ana bırakmamak, konuları önceliklendirip tekrar yapmak, dengeli beslenmek ve olumlu bir bakış açısı geliştirmek öneriliyor. Sınav anında ise nefes egzersizleri yapmak, soruları dikkatli okumak ve zamanın daraldığı durumlarda emin olunan sorulara odaklanmak faydalı olabiliyor. Sınav sonrası ise “Yeterince çalıştım, elimden geleni yaptım. Sonuç ne olursa olsun hayat devam ediyor” düşünceleri özgüveni korumaya yardımcı oluyor.

Prof. Dr. Beyazyürek, sonuç olarak “Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey, başarısız olduklarında da sevileceklerini bilmektir. Sınavı hayatın merkezinden uzaklaştırmak, hem ruh sağlığı hem de akademik başarı açısından daha sağlıklı bir yaklaşımdır” diyerek sözlerini sonlandırıyor.