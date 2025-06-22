Sınav Maratonu Devam Ediyor. Adaylar Hazır

Milyonlarca üniversite adayının dört gözle beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu hızla sürüyor. YKS’nin ilk kısmını oluşturan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün, Türkiye genelinde 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezi ile gerçekleştirildi. Bugün ise öğrenciler AYT ve YDT için ter dökmeye devam ediyor.

TYT’DEKİ KATILIM VE SORULAR

YKS’nin ilk oturumu olarak bilinen TYT, dün yapıldı. 2 milyon 560 bin 649 adayın katıldığı bu sınavda, 333 bin 836 kişi görev aldı. Adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 soru soruldu ve toplamda 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınavın ardından, bazı adaylar gülerek okulu terk ederken, bazıları ise hüzünle bırakmak durumunda kaldı.

AYT VE YDT OTURUMLARI

Bugün, sınavın ikinci oturumu gerçekleştirilecek. Adaylar AYT ve YDT’ye yoğunlaşmış durumda. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı ve 1 milyon 721 bin 60 aday bu oturuma katıldı. 215 bin 448 adayın katıldığı üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak. AYT için sınav binalarına 10.00’dan sonra, YDT için ise 15.30’dan sonra aday alınmayacak. AYT katılımcıları, toplam 160 soru için 180 dakika süreye sahipken, YDT katılımcıları 80 soru için 120 dakika süre kullanacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.