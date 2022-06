Sınav sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği sınav sonuçlarını yarın açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran’da gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınavda, çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30’da başladı ve 12.50’de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

“LGS Sınavı sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını duyurdu.

Sürecin başarılı şekilde devam ettiğini belirten Özer, “İlk değerlendirmeler bitirildi. Sıkıntılı bir sürecimiz yok. Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, yarın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.