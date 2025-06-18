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Sınavda Yanlış Kitapçık Dağıtıldı

YANLIŞ KİTAPÇIK DAĞITIMI İDDİASI

İddiaya göre, sınav salonunda yanlış soru kitapçıklarının dağıtıldığı bildiriliyor. Pazar günü yapılan LGS sınavında, Şahinler Anadolu Lisesi’ndeki 01 No’lu salonda gözetmenlerin yanlış kitapçıklar verdiği öne sürülüyor. Bu hata, sınav başladıktan 15 dakika sonra fark ediliyor ve öğrencilere doğru kitapçıkların verilmesi sağlanıyor. Ancak bu süreçte bazı öğrencilerin stres yaşadığı ve ağladığı da aktarılıyor.

AİLELERDEN ŞİKAYETLER GELİYOR

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan veli Salih Bilge, “Çocuğum 2 gündür ağlıyor, teselli etmeye çalışıyorum. Öğrenciler, polisin bile sınıfa geldiğini söylüyor. Çocuklar ilk oturumdan ağlayarak çıktı, ikinci oturuma da ağlayarak girdiler. CİMER’e, Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Talebimiz, mağdur öğrenciler için yeni bir sınav yapılması” diyor. Diğer bir veli Sevcan Egemen ise, “İlk sınava girmişler, 15 dakika sonra gözetmen yanlış kitapçık dağıttığını fark etti. Salon başkanı kitapçıkları topladı ve işaretlemeleri silmelerini istedi. Ancak bu kez de farklı kitapçıklar dağıtıldı” şeklinde ifade ediyor.

LGS’nin iptal edilmesi ya da yeniden yapılması gibi süreçler zor ihtimaller arasında yer alıyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı kararla birlikte netlik kazanacak.

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