Sınavdan Önce Sağlıklı Beslenin

ÖĞRENCİLERİN STRES YÖNETİMİNE DİKKAT

Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı sırasında artan stres ve alışkanlıklarının performanslarını etkileyebileceğini belirten Diyetisyen Fatma Betül Çelebi ve Klinik Psikolog Sermin Bozbağ, sınav öncesi dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Dışarıdan alınan tavuk ile soslu veya mayonezli yiyeceklerin sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Diyetisyen Çelebi, “Bu tür gıdalar mide ve bağırsak problemlerine yol açabiliyor. Böyle bir durum, sınav performansını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle evde yapılmış, güvenilir ve sade gıdalar tercih edilmeli” dedi.

SAĞLIKSIZ BESİNLERDEN UZAK DURUN

Türkiye genelinde birçok öğrenci, üniversite hedeflerine ulaşabilmek için YKS maratonunda çaba sarf ediyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, sınav arifesinde beslenmenin ne denli önemli olduğunu vurguladı. Dışarıdan alınan sağlıksız gıdaların zehirlenmelere yol açabileceğini ifade eden Çelebi, “Sınavdan bir gün önce beslenmeye dikkat edilmeli. Kahvaltı yapmadan sınava gitmek, zinde uyanmayı engeller” dedi.

UYKUNUZU BOZMUYOR OLUN

Diyetisyen Çelebi, sınavdan önceki gün öğleden sonra kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Çeşitli gıdalarda aşina olunmaması gerektiğini vurgulayan Çelebi, “Kahvaltıda peynir ve yumurta gibi protein kaynakları ile zeytin ve ceviz önerilir. Tuzlu ürünler aşırı susuzluğa, lifli gıdalar ise sindirim sorunlarına yol açabiliyor” diye konuştu. Ayrıca, şekerli gıdalara yönelmenin dikkat dağınıklığına neden olabileceğini ifade etti.

KAYGIYI YÖNETMEK GEREK İYİ YÖNETİN

Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Klinik Psikolog Sermin Bozbağ, sınav öncesindeki kaygının öğrenciler kadar ailelerde de görüldüğünü belirtti. Kaygının yok edilmesi yerine yönetilmesi gerektiğini dile getiren Bozbağ, “Hafif kaygı dikkat artırabilirken, aşırı kaygı kişiyi dikkattan uzaklaştırabiliyor” şeklinde konuştu.

Nefes EGZERSİZLERİ ÖNEMLİDİR

Öğrencilerin olumlu kendi telkinleriyle motivasyonlarını arttırması gerektiğine dikkat çeken Bozbağ, “Sınav sonucum bir değerlendirme ve ben elimden geleni yapabilirim” gibi düşünceler geliştirmek zihinsel rahatlama sağlıyor. Sınav sırasında dikkat dağılırsa, birkaç saniyelik nefes egzersizleri zihni toparlamakta yardımcı olacaktır. Uykunun da dikkate alınması, sınav sonucunu etkiliyor.

AİLELERİN ROLÜNÜ UNUTMAYIN

Kaygının sadece öğrencilere değil, ailelere de yansıdığını dile getiren Bozbağ, ebeveynlerin destekleyici bir tutum benimsemesi gerektiğini ifade etti. Bozbağ, “Çocukları başka öğrencilerle kıyaslamak ve baskı yapmak kaygıyı artırır. Bunun yerine anlayışlı olup birlikte zaman geçirmek daha etkili olacaktır” dedi. Ebeveynlerin kendi stres seviyelerini yönetmesi de çocuklara destek olabilmeleri açısından önemli.