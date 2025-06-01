Sincan’da AVM’de darp olayı

DAVALDIĞI ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, bir müşteri aldığı ürünü değiştirmek isteyen bir vatandaşın başına kötü bir olay geldi. Olay, Sincan’ın Fatih bölgesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. İddialara göre, müşteri marketten aldığı bir ürünü değiştirmek istediğinde, AVM çalışanları onun bu ürünün başka bir şubeden alındığını belirterek, değişim işleminin yalnızca o mağaza üzerinden yapılabileceğini söylediler.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Müşteri, bu durumda aynı üründen marketten bir tane daha alarak, bozuk olan ürünü iade etmek istedi. Ancak bu isteği üzerine müşteri ile AVM çalışanları arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle, AVM’nin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti ve aldığı ürünü iade etmek isteyen müşteriyi darp etmeye başladı. Çevredeki diğer vatandaşlar durumu fark ederek araya girdi ve kavgayı sonlandırdı. Darp edilen müşteri, olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.