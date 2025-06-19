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Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA SAATİ VE YERİ

Sincan ilçesinde saat 18.00 sıralarında dolmuş ile otomobilin çarpıştığı bir kaza yaşandı. Kaza, Saraycık Mahallesi Uluç Ali Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZADA YARALANANLAR

O.K. yönetimindeki 06 J 1164 plakalı dolmuş ile E.T. yönetimindeki 06 BZB 924 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak dolmuşun yan yatmasına sebep oldu. Bu kazada dolmuşun sürücüsü O.K., yolcular S.T., K.B. ile otomobil sürücüsü E.T. ve onunla birlikte bulunan C.K. yaralandı.

AMBULANS VE İNCELEME

Olay yerine ulaşan ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

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