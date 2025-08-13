Haberler

Sincan’da E.K.’yi Darbederken Yakalandılar

GÖZALTILARA GİDEN OLAY

Ankara’nın Sincan ilçesinde, E.K. (25) isimli kişiyi boş bir araziye götürerek darbettiği iddia edilen 5 kişiden 4’ü, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Olay, 8 Ağustos’ta gerçekleşti. Beş kişi, E.K.’yi boş bir arazide tekme tokat döverken çektiği videoyu sosyal medya platformlarında paylaştı.

POLİSİN HAREKETİ

Polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler E.E., C.E., H.E. ve V.E.C.’yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, E.E. ve C.E.’yi tutukladı. H.E. ve V.E.C.’nin ise emniyetteki işlemleri hala devam ediyor.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Olayla bağlantılı olan diğer bir şüphelinin yakalanmasına yönelik polis çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımı, izleyici ve toplumu derinden etkilemiş durumda.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

