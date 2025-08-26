Sincan’da Fare Isırığına Kuduz Aşısı

LAĞIM FARESİ TARAFINDAN ISIRILAN ÇOCUĞA KUDUZ AŞISI YAPILDI

Ankara’nın Sincan ilçesinde evinde uyuduğu sırada lağım faresi tarafından ısırılan çocuğa kuduz aşısı uygulandı. Olay, Sincan’ın Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Haftasonu uykusu esnasında, çocuğun vücudunu bir lağım faresinin ısırdığı bildiriliyor. Annesinin ısırığı fark etmesi üzerine çocuk hastaneye götürüldü ve hemen kuduz aşısı yapılarak antibiyotik tedavisi başlatıldı. Ailenin durumu belediye ekiplerine bildirdiği, ancak bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılıyor. Farenin, evin banyosuna kaçtıktan sonra kaybolduğu ifade edildi.

ÇOCUĞUNUN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYOR

Lağım faresinin çocuğunda ciddi ısırıklar bıraktığını söyleyen anne Hasret Ermiş, “Pazar günü sabah ezanına 10-15 dakika kala oğlumun ağlama sesiyle uyandık. Odaya gittiğimizde yüzünden kanlar akıyordu. Kan durdurulamıyordu. Eşim oğlumla ilgilenirken, ben de çarşaflarını değiştirmek için tekrar odaya gittiğimde lağım faresini gördüm. Yatağın altından çıkıp peteğin altına girdi. Çığlığım üzerine tekrar kaçtı. Odaların kapılarını kapattım. Çocuğum epilepsi hastası ve ısırığın ardından bir sıkıntı yaşama ihtimali olduğu için hemen Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitmeye karar verdik. Giderken kapıları kontrol ettim ki fare başka bir odaya geçmesin. Sonrasında banyoda olduğunu gördüm ama eve döndüğümüzde banyoda yoktu,” şeklinde konuştu. Oğlunun yanağının ve göz kapağının ısırıldığını belirten anne, hastaneye gittiklerinde yaraların açık olduğu için enfeksiyon kapmaması adına yüzüne özel ilaç enjekte edildiğini ve toplamda 4 doz daha kuduz aşısının yapılacağını ifade etti.

BELEDİYEYE İLAÇLAMA TALEBİ YAPILDI

İlaçlama yapılması için belediye yetkilileriyle görüştüğünü dile getiren Ermiş, “Pazar günü hastaneden geldikten sonra belediye ekiplerini aradım. Talebinizi oluşturuyorum dediler. Bir süre sonra mesaj aldım, talebiniz oluşturulmuştur diye. Ancak bugün 3’üncü gün ve henüz herhangi bir ilaçlama yapılmadı. Biz bunu çocuğumuzla yaşadık, başka insanların da benzer bir durumda kalmasını istemiyoruz. Çünkü hastalık taşıyan, kirli ortamlarda yaşayan hayvanlar bunlar. Bu tür durumlar için gerekli önlemlerin alınmasını ve ilaçlamaların yapılmasını talep ediyoruz,” diyerek duyduğu endişeyi paylaştı.