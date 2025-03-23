Sincan’da Giyim Mağazasında Yangın Çıktı

YANGIN ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE ÇIKTI

Ankara’nın Sincan ilçesinde, Yenikent bölgesindeki bir giyim mağazasında yangın meydana geldi. İlk bilgilere göre, mağaza çalışanları yangını söndürmeye çalıştı ancak alevler kontrol altına alınamadı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil çağrı hattına ihbarda bulunmasıyla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda söndürüldü.