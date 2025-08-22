Sincan’da Havai Fişek Ateşlendi, Ceza

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Ceza Süreci

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin içinde havai fişek ateşleyen kişiye, 27 bin 557 lira para cezası uygulandı. Olay, Sincan’ın Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilde havai fişek ateşleyen T.Ç. isimli şahıs yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Serbest Bırakılma ve Diğer Şahıslar

T.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında T.Ç.’nin yanında bulunan A.Ö.K.’nin ise daha sonra yakalanarak adli mercilere sevk edileceği belirtildi. Sürücü A.Ö.K. hakkında, 27 bin 557 liraya varan para cezası uygulanmasının yanı sıra sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca, A.Ö.K.’nin ilgili sağlık kuruluşuna psikoteknik için sevk edildiği öğrenildi.