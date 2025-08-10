Haberler

Sincan’da İki Grup Bıçakla Kavga Etti

SINAN’DA BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, iki grup arasında yaşandı. Olay, Sincan Park’ta gerçekleşti. Bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bu gruplar arasında çatışma patlak verdi. Kavga sırasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı.

VATANDAŞLAR DURUMU GÖRDÜ

Kavgaya tanık olan vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı durumdaki şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı kontrol altına alarak sonlandırdı. Şu an için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Haberler

Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.