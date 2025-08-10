Sincan’da İki Grup Bıçakla Kavga Etti

SINAN’DA BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, iki grup arasında yaşandı. Olay, Sincan Park’ta gerçekleşti. Bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bu gruplar arasında çatışma patlak verdi. Kavga sırasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı.

VATANDAŞLAR DURUMU GÖRDÜ

Kavgaya tanık olan vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı durumdaki şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı kontrol altına alarak sonlandırdı. Şu an için olayla ilgili inceleme başlatıldı.