Sincan’da kaza, 5 yaralı var

KAZANIN BELİRTİLERİ

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, dolmuş ile otomobil çarpıştı ve bu kazada toplam 5 kişi yaralı durumda hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 18.00’de Saraycık Mahallesi Uluç Ali Caddesi’nde gerçekleşti. O.K. idaresindeki 06 J 1164 plakalı dolmuş, E.T. yönetimindeki 06 BZB 924 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUCU

Çarpışmanın etkisiyle, otomobil yoldan çıkarak kontrolünü kaybederken, dolmuş da yan yatma durumu yaşadı. Olayda dolmuş sürücüsü O.K. ile yolcular S.T. ve K.B., ayrıca otomobil sürücüsü E.T. ve yanındaki C.K. yaralandı. Yaralılar, kaza alanına gelen ambulanslar ile hızlı bir şekilde hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine dair inceleme başlattı.