Sincan’da Özel Çocuk İçin Kutlama

YENİKENT’TE DUYGULANDIRAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Sincan ilçesinde, Yenikent bölgesinde, emniyet ve muhtarlık özel ihtiyaçlı bir çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlik, bölgedeki yürekleri ısıtan bir atmosfer yarattı. Sincan ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, bir araya gelerek özel bir çocuğun doğum günü kutlamasına katkıda bulundu.

POLİS VE MUHTAR BİR ARAYA GELDİ

Sürpriz doğum günü etkinliği, emniyet mensupları ve mahalle muhtarının iş birliğiyle organize edildi. Kutlama anında doğum günü pastası kesildi, çocuğa çeşitli hediyeler verildi ve bu süreçte sevgi dolu anlar yaşandı. Etkinlik, polis araçlarının sirenleriyle başladı ve bu durum mahalledeki vatandaşların dikkatini çekti.

DUYGUSAL VE NEŞELİ ANLAR YAŞANDI

Etkinliğe katılanlar, hem duygusal hem de keyifli anlar yaşadı. Özel çocuk, bu güzel doğum günü kutlamasında büyük bir mutluluk duyduğu görüldü. Sincan Yenikent bölgesinde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğu, tüm katılımcılar arasında hissedildi.