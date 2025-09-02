Sincan’da Sürücü Kavgası Yaşandı

Haberler

ANLAYIŞSIZ TRAFİK TARTIŞMASI

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir sürücüyle tartışma yaşayan kişinin bıçakla saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçedeki yol yapım çalışmaları sebebiyle artan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler arasında bu tür kavgaların yaşandığı iddia ediliyor. Olay, sabah saatlerinde Sincan’ın Yenikent semtinde gerçekleşti. İddialara göre, iki sürücü arasında yol verme üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SALDIRGANIN MÜDAHALELERLE DURDURULMASI

Aracından inen saldırgan, tartıştığı kişiye bıçakla saldırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Ayrıca, semtte devam eden yol çalışmaları sebebiyle trafik yoğunluğunun arttığı belirtiliyor. Alternatif güzergahlarda, özellikle sabah saatlerinde trafik sıkışıklığının devam etmesi üzerine sürücüler arasında sürekli benzer olayların yaşandığı iddiaları ortaya atılıyor.

