Sincan Su Kesintisi Açıklandı

SUCUL HİZMETLERDEKİ KESİNTİLER AÇIKLANDI

Sincan’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Eylül’de gerçekleşecek su kesintisiyle ilgili ayrıntıları duyurdu. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği sorusu merak ediliyor. İşte 1 Eylül su kesintisi saatlerine dair bilgiler…

SİNCAN’DA SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisi 1 Eylül 2025 tarihinde meydana gelecek. İlk arıza saati 19:50 olarak belirlenirken, suyun yeniden temin edilmesi planlanan tarih ise 2 Eylül 2025 saat 09:00. Duyuruda, “Kesik Köprü Ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” denildi. Etkilenen yerler arasında Temelli Hürriyet Mahallesi, Çokören Mahallesi ve Beyobası Mahallesi bulunuyor.

SU KESİNTİSİNİN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELER

Aynı gün, başka bir arıza da 18:35’te meydana gelmiş olup yine 2 Eylül 2025 saat 09:00’da suyun yeniden sağlanması bekleniyor. Bu durumda etkilenen yerler arasında Sincan Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Çimşit Mahallesi ve Fatih Mahallesi yer alıyor. ASKİ, bu süreçte vatandaşların sabrını talep ediyor.