Sincik İlçesinde Elektrik Direği Patladı

ELEKTRİK DİREĞİNDE PATLAMA VE SONUCU YANGIN

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yer alan Çatbahçe Köyü Çavçük mezrasında, bir elektrik direğinde patlama gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bu patlama sonrasında yangın olayı meydana geldi. Patlamanın ardından çevreye yayılan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayılarak yangına neden oldu.

KÖYLÜLERDEN İLK MÜDAHALE

Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Daha sonra, durumun ciddiyeti nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve duruma müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma açıldığı da bildirildi.

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

