Sincik’te Bahar Gitti, Kış Geldi

KAR YAĞIŞI SİNCİK’İ BEYAZA BÜRÜDÜ

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bahar sıcaklıkları aniden geri çekilerek kış havasına dönüş yaptı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz bir örtü ile kaplandı.

BADEN AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMIŞKEN…

Bir süre bahar havasının hâkim olduğu Sincik’te, badem ağaçları güzel çiçeklerle donanmıştı. Ancak, önceki geceden itibaren etkili olan kar yağışı, bu çiçeklerin üzerine ağır bir kara örtü bırakmış oldu.

VATANDAŞLARIN YORUMLARI

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Mart ayının sonlarına doğru böyle bir kar yağışı ile karşılaştıklarını belirtti. Güneşli günlerin ardından açan badem çiçeklerinin şimdi karların altında kaldığını ifade ettiler.