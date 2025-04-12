Sincik’te Don, Ağaçlar Zararı Görüyor

DON ETKİSİ MEYVE AĞAÇLARINI ZARARA UĞRATTI

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen kar fırtınası, ardından düşen hava sıcaklığıyla ağaçlarda büyük zarar oluştu. Dün gece etkili olan kar yağışının sonrasında, sıcaklık sıfırın altına 6 derece kadar düştü. Kar ve soğuk hava, tomurcuklanan ve çiçek açma zamanında olan ceviz, nar, fıstık, badem, kiraz ve elma ağaçlarının dallarının donmasına sebep oldu. Don nedeniyle üreticiler, büyük bir verim kaybıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor ve destek talebinde bulunuyor.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde yaşanan don afetinden dolayı zarar gören çiftçilerimizin hasar tespiti yapılması için tarsim sigortaları varsa ilgili sigorta acentesine veya ilçe tarım müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Tarsim sigortası olmayan üreticilerimiz için de devletimizden destek bekliyoruz” dedi. Üreticiler, don olayının ardından yaşanan hasarın bir an önce tespit edilerek, gereken desteklerin sağlanmasını umuyor.