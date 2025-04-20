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Sincik’te Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtuldu

S İn C İ K İ L Ç E S İ N D E K A M Y O N K AZ A S I

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde boşaltım gerçekleştirirken devrilen hafriyat kamyonu ile ilgili bilgiler edinildi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında yaşanan olayda, 27 ASM 74 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

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Kaza sırasında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi. Ancak sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmazken, devrilen kamyon iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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