Sincik’te Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtuldu

S İn C İ K İ L Ç E S İ N D E K A M Y O N K AZ A S I

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde boşaltım gerçekleştirirken devrilen hafriyat kamyonu ile ilgili bilgiler edinildi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında yaşanan olayda, 27 ASM 74 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

S U R Ü C Ü K A Z A D A N Y A R A A L M A D A N K U R T U L D U

Kaza sırasında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi. Ancak sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmazken, devrilen kamyon iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.