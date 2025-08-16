Sincik’te Organik Bal Hasadı Başladı

ORGANİK BAL HASADINA BAŞLANDI

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı. Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Aksu köyünde düzenlenen bal hasadı etkinliğinde, üreticilerle birlikte sezonun ilk balını süzerek bu önemli anı paylaştı. Türk Dağı’nın eteklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Fatih Yıldız’a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Arslan, Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk ve İlçe Tarım Müdürü Özgür Akar da eşlik etti. Ekip, kovandan alınan balları makinede süzerek hasadı başlatmış oldu.

ARICILIK POTANSİYELİ VE DOĞAL ÜRETİM

Sincik, zengin bitki örtüsü ve doğal yaylalarıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip. Üreticiler, zirai ilaçlamadan uzak, tamamen doğal şartlarda bal üretiyor. Türk Dağı eteklerine yerleştirilen kovanlardan elde edilen balların organik olduğu belirtiliyor. Ancak bu yıl rekoltenin geçen yıla göre düşük olabileceği ifade ediliyor. Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, çalışmaları hakkında Kaymakam Fatih Yıldız’a bilgi verirken, arıcılığın ilçe ekonomisi ve doğal ürün üretimi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Kaymakam Fatih Yıldız, doğal balın sağlık açısından yüksek değerlere sahip olduğunu belirtti ve arıcılara bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren arıcılar, desteklerinden dolayı Kaymakam Yıldız’a teşekkür etti.