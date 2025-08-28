Sincik’te Otomobil Şarampole Devrildi

KAZA SONUCUNDA YARALI BİLGİSİ

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 FY 352 plakalı araç, Sincik-Malatya Karayolu Balkaya mevkiinde kontrolunu kaybederek şarampole düştü.

YARALIYA YARDIM EDİLDİ

Kaza sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise ciddi hasar görerek hurdaya dönerken, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastanede tedavi gören sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.