Sincik’te Otomobil Şarampole Düştü

ADıyAMAN’DA TRAFİK KAZASI

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Abdulsamet Kaya’nın kontrolündeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Sincik ilçe girişi civarında şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Abdulsamet Kaya ile birlikte aracın içinde bulunan Senanur Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahaleden sonra Sincik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin olarak soruşturma süreci başlatıldı.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

