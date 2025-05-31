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Sincik’te Otomobil Şarampole Düştü, 7 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir araç şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk toplam 7 kişi yaralanıyor. Kaza, Sincik-Malatya karayolunda gerçekleşiyor.

SAVRULMA NEDENİ

Elde edilen bilgilere göre, Ramazan Ö. yönetimindeki 44 ACE 263 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole düşüyor. Olayın ardından, durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildiriliyor.

TEDAVİ SÜRECİ

Kazada yaralanan 2’si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılmış durumda.

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