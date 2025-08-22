Sincik’te Otomobil Uçuruma Düştü, Yaralılar

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 İtalyan vatandaşının bulunduğu bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Sincik-Malatya karayolu Sakız Köyü mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre, otomobil kontrolden çıkarak derin bir uçuruma düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araç içerisindeki dört İtalyan vatandaşı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları önce Sincik Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.