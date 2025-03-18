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Sincik’te Tarım Makineleri Dağıtıldı

{“PULVERİZATÖR VE MAKSİNE DAĞITIMI YAPILDI”}

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hayvancılığı ve bağcılığı geliştirmek amacıyla çeşitli projeler çerçevesinde motorlu sırt püskürtücü, üzüm sıkma makinesi, budama makası, süt sağım, ot doğrama ve yem kırma makineleri dağıtım işlemi gerçekleştirildi. Bu projeler, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

{“HİBE DESTEKLERİYLE TARIMSAL MAKİNE DESTEĞİ”}

Sincikli çiftçilere toplamda yüzde 70 hibe destekli tarımsal makine desteği sunuluyor. Proje kapsamında, üreticilere 15 süt sağım makinesi, 8 ot doğrama ve yem kırma makinesi, 10 üzüm sıkma makinesi, 15 pülverizatör ve 15 budama makası dağıtıldı. Bu dağıtım sayesinde toplamda 48 çiftçi faydalanmış oldu.

{“DAĞITIM TÖRENİNE KATILIM”}

Makine dağıtım törenine Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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