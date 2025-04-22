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Sindh’de Kaza, 13 Ölü, 20 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA CAN KAYBI

İslamabad, 22 Nisan – Pakistan’ın güney bölgesinde yer alan Sindh eyaletinde, pazartesi gecesi gerçekleşen bir trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Yerel polis kaynaklarına göre, 30’dan fazla yolcu taşıyan bir minibüs, Jamshoro bölgesinde yoldan çıkarak bir uçuruma düştü. Kazanın yaşandığı an, ölen ve yaralanan yolcuların, buğday tarlalarında çalıştıktan sonra evlerine dönerken olduğu bildiriliyor.

KURTARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Polis, kazada ölenler arasında dört çocuğun da bulunduğunu, yaralı yolcular arasında ise çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu aktarıyor. Olayın hemen ardından kurtarma ekipleri ve yerel halk, acil müdahaleye yardımcı olmak amacıyla olay yerine hızlıca ulaştı. Yaralanan tüm yolcular, yakındaki bir hastaneye sevk edildi. Ancak, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin bir soruşturma başlattı. İlk raporlar, sürücünün olası bir fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Pakistan’da genellikle zayıf altyapı, ihmal ve trafik kurallarının uygulanmaması sebebiyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

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