Sındırgı’da 3.9 büyüklüğünde deprem

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı saat 19:09’da meydana gelirken, yerin 7.36 kilometre altında oluştu. 11 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki büyük depremle sarsılan Balıkesir’de art arda depremler devam ediyor.

ARTÇI DEPREMLERİN ETKİLERİ

Kentte bir artçı deprem daha meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki ana depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesinde yine bir sarsıntı yaşandı. Saat 19:00’da meydana gelen bu depremin büyüklüğü 3.9 olarak bildirildi. Önceki büyük sarsıntı, çevre illerden de hissedilmiş ve sonuç olarak 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 29 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

