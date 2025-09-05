Haberler

Sındırgı’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMIN DETAYLARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremle ilgili alınan bilgilere göre, Sındırgı’nın Aktaş mevki merkez üssü olarak belirleniyor. Deprem yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geliyor.

YERSEL ETKİLERİ VE GÜVENLİK

Sındırgı ilçesinde meydana gelen bu 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerel halkta bir panik yaratabiliyor. Ancak, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Yerel otoriteler, durumu takip ediyor ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

