Sındırgı’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.00’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan bu 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin etkisi, çevredeki ilçelerde de hissedildi. Ayrıca, depremin anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLUMLU DURUMLAR RAPOR EDİLDİ

Gece meydana gelen bu sarsıntının ardından yapılan incelemelere göre, Sındırgı ve çevresinde herhangi bir zarar veya olumsuz durum oluşmadığı bildiriliyor. Bölgedeki yetkililer, durumu yakından takip ediyor.