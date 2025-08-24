Haberler

Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58’de, 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan veriler doğrultusunda, merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu kaydedilen bu sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bölgede meydana gelen bu depremin ardından yetkililerin hızlı bir şekilde hareket etmeleri bekleniyor. Araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirilerek, vatandaşların güvenliği için gereken önlemler alınması önem taşıyor. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon oldu ve kupa töreninde ödüllerini aldı.
Haberler

Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, başarılarından memnun olduklarını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.