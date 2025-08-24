Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58’de, 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan veriler doğrultusunda, merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu kaydedilen bu sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bölgede meydana gelen bu depremin ardından yetkililerin hızlı bir şekilde hareket etmeleri bekleniyor. Araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirilerek, vatandaşların güvenliği için gereken önlemler alınması önem taşıyor. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.