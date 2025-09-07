Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde deprem

DEPREMİN YAŞANDIĞI BÖLGE

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından kırsal bölgelerde, iki metruk evde çökme durumu gözlemlendi.

DEPREM HAKKINDA DETAYLAR

Bugün saat 12.35’te kaydedilen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olup, yerin 7.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Kertil Mahallesi’nde bir evin yan duvarındaki merdivenin göçtüğü, Kınık Mahallesi’nde ise metruk bir evin çöktüğü tespit edildi.

ÖNCEKİ DEPREMLERİN ETKİSİ

10 Ağustos tarihinde aynı bölgede meydana gelen bir başka depremde, 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Ayrıca, bölgede sarsıntıların devam ettiği bilgisi verildi.