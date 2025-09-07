Sındırgı’da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM HAFİF ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem anında yaşanan korku ve panik anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bugün saat 12.35’te Sındırgı ilçesinde yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YAPILARDA ZARAR VE GÖÇME OLAYLARI

Kertil Mahallesi’nde bir evin yan duvarında bulunan merdivenin göçtüğü, Kınık Mahallesi’nde ise metruk bir binada çökme meydana geldiği belirlendi. Deprem saatinde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı, binalardan hızla koşarak çıktıkları ve kaçış anlarının saniye saniye kaydedildiği görüldü.

BÖLGEDEKİ SÜREKLİ SARSINTILAR

10 Ağustos tarihinde aynı ilçede meydana gelen depremde 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Ayrıca bölgede de sarsıntıların devam ettiği bildirilmekte.